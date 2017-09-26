Первое куклября

В областном театре кукол проходит XVI международный фестиваль «Рязанские смотрины»

По традиции открытие «Рязанских смотрин» прошло на площадке перед театром кукол. Местная труппа показала гостям небольшую зарисовку. Темой праздника стала революция 1917 года. Атмосферу открытия создавали лозунги, речевки, решительный настрой, куклы на броневике и Петрушка, который призывал гостей к веселью с высокой трибуны.

В этом году своим творчеством на фестивале поделятся одиннадцать российских театров кукол (из Москвы, Саратова, Оренбурга, Иркутска, Пензы, Симферополя, Рязани, Мытищ, Назрани), три театра ближнего зарубежья (Беларусь и ЛНР) и четыре труппы из дальнего зарубежья (Словения, Болгария, Испания).

Фестиваль выстраивается таким образом, чтобы все участники смогли просмотреть все спектакли фестивального репертуара, представить общую картину, увидеть и определить свое место в театральном процессе. Фестиваль не имеет конкурсной основы. Каждый коллектив получит право и возможность индивидуального обсуждения своего спектакля в рамках дискуссионного клуба, на котором будут присутствовать ведущие критики и эксперты театрального искусства. Но зато попасть на «Рязанские смотрины» было непросто. Конкурсный отбор прошли театры, которые обладают высоким статусом, имеют значимые театральные награды.

– Почти десять лет мы пытались пройти отбор на фестиваль и очень рады, что в этом году наша мечта сбылась, – говорит главный режиссер Театра юного зрителя республики Ингушетия (г. Назрань) Лейла Хадзиева. – Мы привезли большой, красочный спектакль «Сказка странствий» по мифам, сказкам и легендам Ингушетии. Этот спектакль мы поставили на грант главы республики. Над сценарием наша команда работала три года, поэтому это монументальная, осмысленная постановка, которая отражает наше видение театрального искусства.

Все участники получают уникальные авторские дипломы-гравюры «Рязанские смотрины-2017», выполненные народным художником РФ Михаилом Шелковенко, и оригинальные авторские статуэтки, созданные художником-керамистом Анной Лащук. Кроме того, каждый участник фестиваля имеет право учредить и вручить на церемонии закрытия свой приз в любой им придуманной номинации – «лучший балетмейстер, артист, художник, режиссер, осветитель, конструктор-механик…».

Спектакли проходят на пяти сценических площадках города с 9 по 13 сентября: на малой и большой сценах Рязанского областного театра кукол и Рязанского государственного областного театра драмы, а также на специально оборудованной сценической площадке в ТРЦ «М5 Молл», где в рамках фестиваля совершенно бесплатно будут показаны 2 спектакля для всех желающих. За пять дней рязанцы увидят 32 спектакля.

– «Рязанские смотрины» – это одно из самых масштабных и ценных событий региона и один из старейших театральных фестивалей России, – говорит министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. – Каждый последующий фестиваль – это уникальное событие, во время которого используются разные технические возможности, варианты исполнения. Это всегда находки, обращения к разным темам.