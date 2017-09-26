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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Качественно и своевременно

00:01 / Экономика
В Рязанской области начали строить новый магистральный газопровод
Автор фото: Александр Королев | Качественно и своевременно
Фото: Александр Королев.

На прошлой неделе в Рязанской области стартовал крупнейший инвестиционный проект. Компания ПАО «Газ­пром» начала строительство в Рязанской области второго магистрального газопровода от Путятина к Касимову.

Новый газопровод протяженностью 115 километров будет построен в течение трех лет. На этот инвестиционный проект ПАО «Газпром» выделит порядка 11 миллиардов рублей. Газо-провод позволит увеличить закачку газа в Касимовское подземное хранилище и отбор газа из Касимовского и Увязовского подземных хранилищ газа, улучшит качество транспортируемого газа.

Символический старт был дан на компрессорной станции «Путятинская» сваркой первого стыка. При этом присутствовали глава ­региона Николай Любимов, члены Правления, начальники Департаментов ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко и Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

По словам Александра Бабакова, строительство дополнительного магистрального газопровода ведется для того, чтобы увеличить закачку и отбор газа из Касимовского и Увязовского подземных хранилищ газа суммарно до 183 миллионов квадратных метров в сутки.

Реализация проекта будет происходить в три этапа. В рамках первого этапа планируется проложить 38 километров газопровода, сделать площадку узла регулирования газа, пункт замера расхода газа, узел приема очистных устройств, построить здание аппаратной. Еще будет проведено строительство трех новых и реконструкция трех уже существующих антенных опор радиорелейных линий связей, сделана телемеханизация линейной части, создан комплекс инженерно-технических средств охраны. В рамках второго этапа проложат 8 километров газопровода, кабельную линию связи, построят площадку узлов одоризации и регулирования газа, пункт замера расхода газа, узлы приема и запуска очистных устройств, две трансформаторные подстанции, проведут телемеханизацию линейной части, сделают комплекс инженерно-технических средств охраны. На третьем этапе запланировано проложить 69 километров газопровода, создать телемеханизацию линейной части и комплекс инженерно-технических средств охраны.

«Новый газопровод пройдет по территории Путятин­ского, Шиловского и Касимовского районов, – отметил Николай Любимов. – Это очень важный проект, к которому шли три года, пока велось проектирование и согласование, и который сам будет реализовываться три года».

Строительство данного магистрального газопровода позволит дополнительно поставлять газ в 14 регионов европейской части России, включая и Рязанскую область. «Особенно это важно в осенне-зимний период. Именно это время для нас, газовиков, – испытание трудностями, организацией процесса, – подчеркнул Вячеслав Михаленко. – Но мы с гордостью можем сказать о том, что 592 миллиона куб.м в сутки, которые мы транспортируем на сегодняшний момент, – это рекорд». По его словам, подземные хранилища газа сегодня играют особую роль, потому что они становятся регуляторами, позволяющими организовать процесс подачи газа потребителям.

Напомним, что на территории Рязанской области располагаются три линейных производственных управления магистрального газопровода. Регион считается зоной производственной ответственности ООО «Газпром Трансгаз Москва» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». В связи с этим компания реализует здесь различные социальные проекты.

«У «Газпрома» на самом деле огромная социальная программа, которая осуществляется во всех регионах присутствия, – рассказал Владимир Марков. – Цифры важны в данном случае, ведь около 10 миллиардов рублей ежегодно вкладываем, чтобы создать условия для развития спорта, творческого начала».

Рязанский регион не исключение. В этом году был завершен двухлетний благотворительный проект ООО «Газпром трансгаз Москва» – отремонтирована Путятинская детская музыкальная школа. Она располагается в двухэтажном здании 1910 года постройки. До недавнего времени школа находилась в предаварийном состоянии. Сейчас же в музыкальной школе сделан ремонт и заменены коммуникации. Нынешний учебный год ученики и педагоги начали в светлых, обновленных классах.

«Теперь в хороших условиях ребята будут учиться музыке и танцам, приобщаться к творчеству и становиться более одухотворенными людьми, – сказал Вячеслав Михаленко. – Уверен, что из этих стен выйдет много знаменитых в будущем музыкантов, певцов и танцоров. Желаю всем ученикам стать успешными людьми».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 161 (5448) от 12 сентября 2017 года
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