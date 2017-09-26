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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Детство под защитой

00:01 / Общество
На заседании клуба «Коловрат» обсуждали взрослые проблемы юных граждан

На минувшей неделе состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области. На этот раз в центре внимания собравшихся участников оказались проблемы защиты детства от современных угроз.

Тема оказалась актуальной. Угроз у детства сегодня много. Они исходят от реального мира и виртуального, от людей далеких и близких, разрушают душу и жизнь. В заседании участвовали председатель общественной палаты Рязанской области Н. Гришина, Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Н. Епихина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Е. Мухина, министр образования области О. Щетинкина, депутаты Рязанской городской Думы, представители городской администрации, журналисты, ученые, гражданские активисты.

О своих исследованиях суицидального детского поведения рассказал доктор наук, профессор кафедры психиатрии Рязанского медуниверситета Алексей Меринов. И тем самым задал тон дискуссии. Какими бы внешне материально благополучными ни выглядели иные семьи, психологические проблемы ребенка сигнализируют о неблагополучии именно в семье – в отношениях детей и взрослых, взрослых между собой. Другой известный в городе доктор Александр Миров, главный врач клинической больницы № 8, считает, что проблемы ребенка можно и нужно решать еще тогда, когда он находится в утробе матери, и в первые часы и дни после его появления на свет. А протоиерей Арсений (Вилков) не устает напоминать о том, что жизнь – это труд, и семья – это труд. И детей защищает прежде всего семья, а потом общество, церковь, у которой зачастую сегодня не хватает ресурсов и опыта, чтобы работать с непростой молодой аудиторией.

Но вряд ли стоит сводить все задачи защиты, а зачастую и спасения от дурных воздействий, наших детей к сфере деятельности семьи. У семьи сегодня тоже множество проблем – финансовых, социальных, духовных. И ей нужно помочь в деле воспитания, защиты, развития детей. Родители ведь тоже не все знают и умеют. Не случайно министр образования Ольга Щетинкина напомнила, что сегодня стали родителями дети перестройки, обделенные в свое время заботой государства и общества. Потому и организуют сегодня в учреждениях образования лектории и школы для родителей, родительские клубы и собрания. Потому находят и внедряют новые формы работы с детьми. На днях, например, в Рязани открылся детский кванториум «Дружба». «Что это за чудо такое?» – спросят несведущие люди. А это новая современная модель дополнительного образования. Когда-то были в нашей жизни дома юного техника, а теперь создаются кванториумы, в которых дети будут заниматься исследованиями, конструированием и моделированием, работой с большими данными. Детям нужна самореализация, самоутверждение и самоуважение. А они должны возникать не на пустом месте, не в виртуальной реальности, а опираться на полученные навыки, умения, практики.

Такие практики, которые отвлекают ребят от блуждания в Интернете, пустого времяпрепровождения, у нас есть. Это волонтерство, клубы, развивающие центры… Беда в том, что охвачены этими формами работы далеко не все дети, а дополнительное детское образование требует серьезных ресурсов и современных подходов. Государство готово тратить на это деньги, но денег, как водится, не хватает на всех.

На что в этой сфере способна общественность, какой вклад готово внести гражданское общество? Они уже многое делают. Выступили перед участниками дискуссии представители «Рязанского оберега» и руководитель «Православных витязей» В. Тихонов, директор центра защиты от интернет-угроз В. Рогов и депутат Рязанской городской Думы Е. Филиппова. У всех есть свой опыт работы с детской аудиторией, и его надо распространять, применять, дополнять.

Конкретную помощь в экспертной оценке предложений и наработанных практик могла бы оказать Общественная палата РФ, о чем сказал собравшимся член комиссии общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства С. Рыбальченко. В ходе дискуссии неоднократно поднимался вопрос о необходимости реорганизации психологической службы в образовательных организациях, развития разного рода психолого-педагогических центров, в которых окажут квалифицированную помощь как взрослым, так и детям, нуждающимся в психологической коррекции.

Актуальной остается проблема формирования ответственного отношения к воспитанию детей у родителей. Так называемое ответственное родительство востребовано сегодня в обществе как никогда. Дети страдают от недостатка родительского внимания, а родители стоят перед необходимостью много работать и мало времени уделять детям. Как выйти из этого круга, нам только предстоит понять. Никакие государственные организации и усилия не могут компенсировать родительскую любовь. А те вопросы, которые дети не смогут задать папе и маме, они зададут неведомому виртуальному другу и найдут ответ на них на компьютерном мониторе. Разве это правильно?

Разговор о проблемах детства в клубе «Коловрат» получился содержательным и заинтересованным. Прозвучавшие предложения послужат основой не только для принятия решений властными структурами, но и для деятельности Общественной палаты, НКО, педагогической и родительской общественности. На это вся наша надежда.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 161 (5448) от 12 сентября 2017 года
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