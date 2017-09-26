На повестке – обновление

Солнце, похоже, не на шутку возбудилось, демонстрируя одну за другой мощные вспышки. Ураган «Ирма» идет своим курсом, не обращая внимания на прогнозы метеорологов. Очевидно, на фоне разбушевавшихся стихий состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы кажутся многим комментаторам на редкость спокойными.

Некоторые политологи окрестили их «незаметными» выборами. Хотя о незаметности говорить все же, наверное, не совсем уместно хотя бы потому, что в Единый день голосования избирались главы в шестнадцати субъектах, главы и депутаты муниципалитетов. В выборах приняли участие (в масштабах страны) 42 партии, 6 общественных объединений. Да и изначально ставка была сделана не на количество пришедших избирателей, а на качество избирательного процесса, его легитимность.

Впрочем, средние показатели явки на этих выборах сопоставимы с теми, что имеют европейские страны в подобных кампаниях (мы ведь, кажется, долгое время старались ориентироваться в этом на них, а не на туркменские показатели?). А 30-40 процентов пришедших на избирательные участки граждан – это то, что прогнозировали политологи, и то, что характерно для мировой выборной практики. Рязанская область со своими 36 процентами вполне укладывается в этот показатель.

Как бы кто ни характеризовал прошедшее голосование, называя его референдумным или незаметным, состоявшиеся выборы – показатель серьезных изменений на политическом поле. Результат их – интегрирование новых сил в существующую политическую и экономическую элиту. Сил молодых, современно мыслящих и уже имеющих за плечами опыт конкретной работы. Во всех регионах победу на губернаторских выборах одержали те, кто был назначен Президентом временно исполняющим обязанности. А это – свидетельство доверия не только непосредственно кандидату, но и, в первую очередь, – главе государства. В этом смысле состоявшиеся выборы можно рассматривать и как некий пролог к выборам президентским, что пройдут в марте будущего года.

Ориентир на поколение молодых управленцев, политиков, специалистов, в частности – на молодежь, на юных, в самом широком смысле сегодня очевиден. О нем говорят и перемены в губернаторском корпусе, и ставшие уже традиционными встречи Владимира Путина с молодежью, подростками. И это понятно: нельзя видеть будущего, живя во вчера. Показатели, которые получили на прошедших выборах многие кандидаты от партий, считающих себя оппозиционными, дают повод серьезно задуматься и об обновлении авангардных партийных рядов накануне главной выборной кампании страны, и о пересмотре ряда программных заявлений, переходящих из века в век.

По приглашению «Национального общественного мониторинга» 28 экспертов из 13 стран знакомились с ходом выборов в одиннадцати российских регионах (в том числе и в Рязанской области). Они оценили многое из нашего опыта организации и проведения избирательных кампаний, в частности – широкое привлечение общественности к контролю за чистотой, соблюдением законности и прозрачности выборного процесса.

Кто-то вздыхает: не хватило-де нынешним рязанским выборам интриги, уж больно все гладко да предсказуемо. Ну, может, кому-то и не хватает адреналина, но отчего ж об этом вспоминать только во время выборных кампаний? Поводов стимулировать его выработку и без того немало. Можно, к примеру, спортом заняться, волю к победе вырабатывать. Глядишь, пригодилось бы в жизни. И не только в ходе выборных кампаний.