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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Результат – ожидаемый

00:01 / Общество
Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин прокомментировал итоги прошедших в регионе выборов

В региональном отделении «Единой России» прошел брифинг, посвященный итогам Единого дня голосования. На вопросы журналистов ответил секретарь отделения, председатель областной Думы Аркадий Фомин.

Он заявил: результат партии на прошедших губернаторских и муниципальных выборах ожидаемый, что свидетельствует о доверии жителей области к кандидатам от «Единой России». По словам Аркадия Фомина, успех был обеспечен за счет ответственного подбора кандидатов, проведения процедуры внутрипартийного голосования, широкого информирования избирателей о предвыборных программах кандидатов. Кроме того, в ходе губернаторской избирательной кампании выявлялись самые актуальные запросы общества, было проведено максимальное количество встреч с избирателями, на которых обсуждалась программа развития региона, сформировано инициированное людьми движение общественной поддержки кандидата. Вся эта системная работа дала результат на главных выборах региона, в ходе которых убедительную победу одержал кандидат от «Единой России» Николай Любимов.

Что касается явки избирателей, которая составила по области чуть больше 36%, то Аркадий Фомин назвал ее «достаточной, чтобы считать выборы легитимными». По его мнению, более высоких процентов явки не удалось достичь из-за вероятного желания рязанцев провести теплые выходные дни на природе и за городом. А вот то, что нарушений на выборах становится на порядок меньше, – это результат и общественного контроля, к которому в этом году подключились специально подготовленные представители Общественной палаты региона, и постоянной профилактической работы со стороны областного избиркома, и роста политической культуры всех участников избирательного процесса.

В Рязанской области, кроме выборов губернатора, прошли еще 130 избирательных кампаний в муниципалитетах. Аркадий Фомин назвал те, которые имеют наибольшее электоральное значение. Это, во-первых, выборы депутатов Касимовской городской Думы. По их результатам за представителей «Единой России» отдали свои голоса 57% избирателей. По оценке секретаря регионального отделения партии, такие итоги выборов в Касимове свидетельствуют о высоком уровне доверия к той программе, которая была представлена кандидатами-единороссами и местным отделением партии.

– Именно «Единая Россия» говорила с касимовцами о волнующих их проблемах, предлагала пути их решения. Поэтому мы и получили там значительную поддержку, – прокомментировал касимовские выборы Аркадий Фомин.

Выборы в еще одну городскую Думу проходили в Новомичуринске, где «Единой России» также удалось сформировать большинство благодаря программе, которая отвечает интересам жителей города.

– Выборы и победа на них – это не только возможность управлять территорией, это, в первую очередь, большая ответственность, которая налагается на наших кандидатов, на наши местные отделения. И мы этой ответственности не боимся. Сейчас очень важно продолжить работу по реализации тех программ, с которыми мы шли на выборы, – сказал Аркадий Фомин.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 161 (5448) от 12 сентября 2017 года
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