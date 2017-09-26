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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Чтобы помнили

00:01 / Общество
Рязанцы отметили 76-ю годовщину начала блокады Ленинграда возложением цветов на Скорбященском мемориале
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Чтобы помнили
Фото автора.

Как утверждают сегодня историки на основании последних данных, блокада Ленинграда унесла жизни около полутора миллионов человек, большая часть из них погибли от голода.

Только с началом зимы появилась «Дорога жизни», но доставленных по ней продуктов, естественно, не хватало. При этом все транспортные коммуникации находились под постоянным огнем противника. Суровая зима 1941– 42 годов усугубила ужасы массового голода, что привело к огромным жертвам именно в первую блокадную зиму.

Рязань не осталась в стороне от трагедии Ленинграда. С 23 февраля по 1 мая 1942 года через Рязань проследовало 110 эшелонов с эвакуированными лениградцами. Только в марте и апреле 1942 года по Рязанской области было распределено 1200 ленинградцев. С поездов было снято около 600 человек умерших. Они захоронены на Ленинградском кладбище Рязани.

В 2004 году в Рязани создали организацию «Жители блокадного Ленинграда». Ее возглавил Геннадий Николаевич Соколов. В тот год в Рязанской области проживало 458 участников обороны Ленинграда. В 2014 году их было чуть больше 200 человек, а сегодня по области осталось 120 человек. Но рязанцы помогают живым и помнят об ушедших из жизни.

4 мая 2017 года на фасаде здания железнодорожного вокзала «Рязань-2» была открыта мемориальная доска в память о жителях блокадного Ленинграда, путь эвакуации которых пролегал через Рязань. Идея открытия доски принадлежит рязанскому краеведу Арсену Бабурину. При поддержке Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» был организован сбор средств и пожертвований на реализацию этой инициативы. Авторами мемориальной доски, изготовленной из мрамора, стали рязанские скульпторы Василий и Полина Горбуновы.

Открытие мемориальной доски в память о жителях блокадного Ленинграда стало возможным благодаря финансовому участию Инны Валентиновны Морозовой – дочери одной из блокадниц, которая прибыла в Рязань в одном из 110 эшелонов, Клары Семеновны Скуповой. Блокадница до середины 50-х годов проживала в Пителинском районе, а затем вернулась в родной город.

В 76-ю годовщину начала блокады Ленинграда к «рязанскому метроному» на Ленинградском кладбище легли алые гвоздики. В церемонии возложения цветов приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, глава администрации Рязани Олег Булеков, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, представители общественных организаций, ветераны, школьники.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 161 (5448) от 12 сентября 2017 года
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