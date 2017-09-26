Как регионам стать богаче?

Рязанская область способна успешно конкурировать за финансовые ресурсы

В минувшую пятницу в столичном «Манеже» прошел второй Московский финансовый форум, который был приурочен к 215-летию Минфина России и 870-летию Москвы. Форум объединил представителей федеральной и региональной власти, госструктур, руководителей крупнейших российских компаний, ведущих мировых и российских экономистов и экспертов, а также общественных и политических деятелей. Речь на форуме шла о бюджетной, налоговой и долговой политике государства, перспективах межбюджетных отношений, человеческом капитале и проблеме бедности. Большое внимание уделялось вопросам повышения качества государственного управления, развития системы государственного контроля и государственных закупок.

На пленарной сессии форума выступил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В форуме приняли участие представители Рязанской области – глава региона Николай Любимов и руководитель областного минфина Марина Наумова. Николай Любимов участвовал в работе дискуссионной площадки форума, посвященной межбюджетным отношениям. Модератором площадки выступил председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Парламентарий прокомментировал представителям рязанских СМИ итоги работы этой дискуссионной площадки форума. Говорили на ней о межбюджетных отношениях, повышении их эффективности, проблемах, которые испытывают в этом плане регионы, правилах их субсидирования, расходных обязательствах регионов, определенных федеральным законодательством.

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Макаров подчеркнул, что сегодня российские регионы борются за федеральные финансовые ресурсы. И выигрывают в этой борьбе те, кто имеет потенциал и четкую программу развития. По мнению главы бюджетного комитета, Рязанская область, где сейчас разрабатывается региональная стратегия развития, как раз входит в число тех российских субъектов, которые имеют преимущества при конкурировании за крупные федеральные вливания.

– Борьба за ресурсы – это фактически борьба за объекты, которые важны для людей, – сказал Андрей Макаров, имея в виду то, что федеральные вливания позволяют регионам совершенствовать социальную инфраструктуру – строить новые больницы, фельдшерско-акушерские пункты, школы, спортивные комплексы. В качестве конкретного примера парламентарий привел возведение в Рязани нового здания больницы скорой помощи, которое ведется по федеральной программе и стоит порядка 4,5 миллиарда рублей.

В ходе дискуссионной площадки заместитель министра финансов России Леонид Горнин озвучил предложение ежегодно распределять 20 миллиардов рублей между теми регионами, которые демонстрируют экономический рост, обладают хорошим потенциалом. Предложение одобрил Андрей Макаров, его поддержали другие участники дискуссионной площадки.

На площадке обсуждался и вопрос выделения федеральных субсидий регионам. Главы субъектов, в том числе Рязанской области, лица, ответственные за экономический блок в регионах, эксперты высказали мнение, что необходимо уходить от узконаправленного субсидирования и выделять деньги по укрупненным направлениям так, чтобы распределение субсидий по конкретным направлениям велось внутри самих регионов. Комментируя это предложение, Андрей Макаров сказал, что регионам действительно необходимо дать свободу самим решать, куда направить субсидии, где они будут использованы наиболее эффективно. Федеральные министерства и ведомства, как отметил депутат, должны не диктовать субъектам, как тратить деньги, а устанавливать целевые показатели, которых необходимо достичь.

– Это самостоятельность регионов, это бюджетный федерализм, – заключил Андрей Макаров.

Как отметил, высказываясь по этой теме, глава рязанского региона Николай Любимов, область, получив федеральные деньги, готова отвечать за конечный результат, обеспечить эффективное вложение и освоение выделенных субсидий.

Состояние бюджетной сферы Рязанской области Николай Любимов оценил как устойчивое и стабильное. Он также подчеркнул, что с исполнением регионального бюджета тоже все в порядке. Вместе с тем Николай Любимов высказался о необходимости внесения корректив в межбюджетные отношения, а именно об уходе от финансирования из региональной казны установленных на федеральном уровне обязательств.

– Система межбюджетных отношений должна быть такой, чтобы у регионов был стимул стремиться к успеху, – сказал Николай Любимов.

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В рамках пленарной сессии форума состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса Минфина РФ, которую провел министр финансов России Антон Силуанов. Рязанская область, единственная среди регионов России, отмечена дипломом в номинации «За высокое качество управления региональными финансами». Его получила министр финансов региона Марина Наумова.

– Мониторинг идет по 37 показателям, они охватывают все направления бюджетного процесса. Это реализация Майских указов Президента РФ, планирование и исполнение, программный бюджет. Эта награда – общая заслуга всех министерств и ведомств области, – сказала Марина Наумова.

Она выразила надежду, что регион сохранит столь высокую оценку и в дальнейшем.

Награды Минфина РФ Рязанская область получает третий год подряд: в 2015 и 2016 годах региону присваивалась I степень качества, характеризующая высокий уровень управления финансами.