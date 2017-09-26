Состоявшиеся. Действительные

Такими признаны Выборы главы региона

Об этом заявил на пресс-конференции, подводя итоги Единого дня голосования 10 сентября 2017 года, председатель областной избирательной комиссии Владимир Грачев.

Он отметил, что выборы в Рязанской области не были простыми. Регион определялся с губернатором, и одновременно проходило 130 муниципальных кампаний – избирались 738 депутатов сельских и городских поселений и одного городского округа и 54 главы городских и сельских поселений.

«Все депутатские мандаты заняты, свободных нет, случаи непризнания результатов голосования отсутствуют. Все выборы признаны действительными и состоявшимися», – заявил Владимир Грачев.

Говоря о самых масштабных выборах – выборах высшего должностного лица Рязанской области, глава облизбиркома сообщил, что явка избирателей на них составила 36,15 процента. «Очень стабильная, не прыгающая, в пределах разумных колебаний», – так охарактеризовал этот показатель Владимир Грачев. На губернаторских выборах 2012 года, напомнил он, эта цифра была чуть более 40 процентов. На этот раз традиционно высокую явку – свыше 50 процентов – демонстрирует сельская местность. По областному центру средняя явка составила 20,14 процента. Лидером стал Советский район г. Рязани, где на участки пришли почти 30 процентов избирателей.

Победителем выборов стал кандидат от партии «Единая Россия» Николай Любимов. Он вышел вперед с большим отрывом от конкурентов, набрав 80,16 процента голосов избирателей. На втором месте – представитель ЛДПР Александр Шерин – 8,44 процента голосов. Третье место с результатом 6,85 процента занял Владимир Федоткин (КПРФ). По проценту с лишним голосов набрали кандидат от «Справедливой России» Сергей Пупков (1,72 процента) и кандидат от «Партии Роста» Александра Перехватова (1,48 процента).

Одним из новшеств этих выборов было использование новой технологии кодирования протоколов. По словам Владимира Грачева, она практически вдвое ускорила процесс подведения итогов голосования по участкам. По тем участковым комиссиям, где не было совмещенных местных выборов, 90 процентов протоколов было обработано к 00 часам 30 минутам 11 сентября, тогда как обычно этот процесс продолжается до 4-5 часов утра. «Не было никаких сбоев, задачу мы выполнили на «отлично», – сказал Грачев о первом опыте использования в регионе протоколов с QR-кодом.

То же самое заметил заместитель председателя областной избирательной комиссии Дмитрий Боков о еще одном нововведении – голосовании по месту нахождения. Обычных заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания было подано 5187, заявлений со спецмарками – 592. «У нас есть предложения, как сделать эту систему еще более совершенной. Серьезных сбоев она не дала, отдельные вопросы решались оперативно, без проблем. Думаю, эта система будет работать и на президентских выборах», – подчеркнул Боков.

Жалобы в день голосования были немногочисленные. Всего их шестнадцать. Из них десять поступили в участковые избиркомы, три – в территориальные, одна – в Центризбирком. Все они рассмотрены. Большинство обращений поступило от кандидатов на должность губернатора Александра Шерина и Владимира Федоткина и их доверенных лиц, несколько обращений, касающихся «дня тишины» 9 сентября, – от избирателей. Одна жалоба была направлена лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Часть обращений носила информационно-разъяснительный характер, была связана с недостаточным знанием заявителями избирательного законодательства. Информация о нарушениях по пяти обращениям подтвердилась, материалы по четырем из них направлены в органы внутренних дел. Тем не менее ни одно нарушение не носит серьезный характер и не могло повлиять на результаты волеизъявления избирателей, обратил внимание Дмитрий Боков.

На избирательных участках в регионе в день выборов работали около трех тысяч наблюдателей, в том числе два международных, а также представители средств массовой информации, среди которых тоже было двое иностранцев. Жалоб со стороны наблюдателей в день голосования не поступало.

Все результаты выборов губернатора считаются предварительными, пока комиссия не подпишет на заседании итоговый протокол. Это произошло вслед за пресс-конференцией, в 15 часов 15 минут 11 сентября. Избранным официально признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей, – выдвинутый «Единой Россией» Николай Любимов.