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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СКОПИН. В доме культуры микрорайона Заречный районного центра было размещено сразу два избирательных участка: на первом этаже – № 607 Скопинского района, где голосовали жители деревень Свинушки и Дмитриево, на втором этаже – городской участок № 634. На районном участке – 772 избирателя. К обеду воскресенья здесь проголосовали 362 человека, 258 сделали это на дому: примерно 70% жителей этих населенных пунктов – пенсионеры. Наблюдатели от трех политических партий (КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия») отметили, что выборы прошли в штатном режиме, нарушений не зафиксировано, жалоб нет.

РЫБНОЕ. Избирательный участок № 386, располагавшийся в Рыбновской средней школе №1, посетила делегация международных наблюдателей из Франции. Участок стал у французской делегации пятым по счету. По словам Марии Родригес-МакКей (Maria Rodriguez-McKey), здесь все так же хорошо организовано, информативно и понятно для избирателей, процедура голосования проста и не вызывает никаких сложностей. Международным наблюдателям понравилось, что рязанцам предоставляют возможность проголосовать не по месту жительства, а там, где им удобнее это сделать. Они подчеркнули необходимость быть внимательнее к этому новшеству во избежание возникновения нарушений и не исключили возможность перенять данный опыт в дальнейшем для своей выборной системы.

ШИЛОВО. На территории района действовало 50 избирательных участков. Активное участие в выборах губернатора приняли члены молодежной администрации. Те, кто пришел на избирательный участок впервые, получили диплом «Голосую в первый раз» от участковой избирательной комиссии.

МИХАЙЛОВ. В Единый день голосования на избирательный участок Грязновского сельского поселения Михайловского района одними из первых пришли животноводы и механизаторы сельхозпредприятия «Курсор». Традиционно в сельской местности голосование начинается рано утром. Председатель УИК Марина Афонина рассказала, что к 10 часам проголосовало более 250 избирателей из 737 заявленных по списку. Для тех, кто изъявил желание голосовать на дому, были организованы три выездные бригады в составе членов избирательной комиссии и наблюдателей от политических партий. Председатель УИК отметила высокую гражданскую активность грязновцев. Правом волеизъявления воспользовались молодые избиратели, достигшие совершеннолетия и впервые пришедшие на выборы. Дмитрию Краснобаеву, выпускнику Чапаевской средней школы этого года, был вручен диплом избирателя и памятный подарок. Он – студент 1 курса РГАТУ имени П.А. Костычева, приехав на выходные домой, на выборы пришел вместе со своей мамой – Еленой Сергеевной, сотрудником местного отделения почты.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 161 (5448) от 12 сентября 2017 года
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