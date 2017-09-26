Место встречи

Клуб избирателей как центр объединения интересов политических сил и общества

В ходе проведения выборов в информационный центр Клуба избирателей в режиме онлайн поступала оперативная информация о ходе голосования с избирательных участков, принимались жалобы и на интерактивной карте регистрировались нарушения. Здесь комментировали ход выборов кандидаты в губернаторы, руководители региональных отделений политических партий, лидеры общественного мнения, члены избирательной комиссии Рязанской области, иностранные наблюдатели.

Совместный проект

Информационный центр Клуба избирателей работает уже третий год подряд. В этом году политологи объединили усилия с Общественной палатой Рязанской области. Соответственно, на участках работали не только наблюдатели от Клуба избирателей, но и наблюдатели, подготовленные Общественной палатой, всего около 300 человек.

– Мы своих наблюдателей серьезно обучили, – говорит координатор Клуба избирателей Александр Семенов. – Особое внимание уделяем новациям: голосованию избирателей не по месту жительства по заявлениям со специальной маркой, а также составлению кодированных протоколов. Большого количества нарушений не ждем. Предвыборная кампания прошла чисто, на нашей карте нарушений обращений зафиксировано мало, и в избирком жалоб поступило меньше обычного. Это, на мой взгляд, связано и с референдумным характером голосования, и с четкой работой наблюдателей на предыдущих выборах.

В качестве гостей в информцентр были приглашены кандидаты на должность губернатора Рязанской области, возможностью пообщаться с политологами и прессой воспользовались трое из пяти кандидатов.

Кандидаты остались довольными

Первым из кандидатов в губернаторы Рязанской области в Клуб избирателей пришел Сергей Пупков. По его мнению, выборы в целом проходят на хорошем уровне. При этом собственную кампанию Сергей Викторович оценил позитивно и сказал, что опыт участия в выборах губернатора для него, безусловно, новый и полезный. Главной сложностью была необходимость адаптировать программу федеральной партии к региональному уровню.

– Эта кампания полезна для меня, так как многочисленные встречи с избирателями помогут в работе в качестве председателя комиссии по социальным вопросам Рязанской областной Думы, – отметил лидер рязанских справедливороссов.

Николай Любимов высоко оценил инициативу Клуба избирателей, подчеркнув, что общественный контроль за выборами очень важен.

– Я благодарен людям, которые здесь работают, потому что они свежим, непредвзятым взглядом смотрят за тем, как проходит голосование. Голосование должно быть максимально честным, открытым, легитимным. Поэтому общественная инициатива, которая реализуется в Рязанской области, максимально важна, и я уверен, что ее надо поддерживать и развивать, – сказал Николай Любимов.

Александра Перехватова говорила в Клубе избирателей о том, что рязанцы сегодня принимают очень серьезное для региона решение.

– Настроение у меня бодрое, а главное – рабочее, – делится впечатлениями Александра Викторовна. – Я занимаюсь политической деятельностью уже 17 лет, и это восьмые выборы в моей жизни. Я бы хотела сказать, что с моей стороны избирательная кампания проходит в рамках законодательства и в рамках приличия с точки зрения человеческих взаимоотношений.

Под контролем общественности

Эксперимент Общественной палаты Рязанской области по наблюдению за выборами удался. Об этом после окончании Единого дня голосования в информационном центре регионального Клуба избирателей сообщила руководитель рабочей группы по контролю за выборами региональной Общественной палаты, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. Она рассказала, что прошедшие специальное обучение сертифицированные наблюдатели от Общественной палаты региона впервые работали на 15 избирательных участках в восьми муниципалитетах Рязанской области. Они оперативно передавали информацию с мест, следили, нет ли нарушений в процедуре голосования и непосредственно перед выборами. Накануне Единого дня голосования наблюдатели проверили ряд избирательных участков с точки зрения создания условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вся эта работа, как пояснила Ольга Воронова, дала положительный результат, в том числе с точки зрения выявления проблемных моментов в ходе выборов. Сейчас назрела необходимость, чтобы на законодательном уровне наделить федеральную Общественную палату и аналогичные органы в регионах правом выдвигать своих наблюдателей на выборы, считает Ольга Воронова.

Иностранные наблюдатели нарушений не выявили

Международные эксперты по наблюдению за выборами из Франции Бернард Оуэн и Мария Родригес-МакКей поделились впечатлениями от Единого дня голосования, прошедшего в Рязанской области. По словам Бернарда Оуэна, его заинтересовало нововведение нынешних выборов в России – возможность голосовать не по месту прописки, а по месту жительства. Данная новация, как отметил международный эксперт, может, с одной стороны, осложнить работу избирательных комиссий, а с другой – положительно повлиять на явку людей на выборах. Яснее понять, что дало нововведение, можно будет только при подсчете голосов, подчеркнул Бернард Оуэн. Гости из Франции рассказали, что они были на разных выборах в разных странах. В России им показалось «бесспорно интересно» то, как проходят выборы на всех уровнях, в том числе в самых маленьких деревнях.