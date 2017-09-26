БК «Рязань» обошелся без побед на предсезонном турнире в Ярославле

Но главная цель участия в соревнованиях достигнута – команда получила так необходимую на данном этапе игровую практику, считают в пресс-службе рязанского клуба.

«БУРЕВЕСТНИК» (Ярославль) – БК «РЯЗАНЬ» - 82:81

«Рязань»: Волков (3), Войтюк (21), Панов (12), Болотских (5), Намеднин (4), Митюк (14), Пугачев (3), Семенов (19), Абраменков, Алексеев.

«РУСИЧИ» (Курск) – БК «РЯЗАНЬ» - 101:95

«Рязань»: Волков (4), Войтюк (23), Абраменков (8), Панов (3), Болотских (6), Намеднин (12), Алексеев (10), Митюк (17), Пугачев (3), Семенов (14).

«МБА» (Москва) – БК «РЯЗАНЬ» - 92:75

«Рязань»: Волков (4), Войтюк (23), Абраменков (17), Панов (3), Болотских (6), Намеднин (8), Алексеев (7), Пугачев (1), Семенов (6), Митюк.

Встречи с представителями Суперлиги-2 выдались очень упорными. «Буревестник», подбору игроков которого позавидовали бы и некоторые коллективы Суперлиги-1, вырвал победу в напряженной концовке. С сыгранными «Русичами» встреча и вовсе перешла в овертайм, где удача сопутствовала соперникам.

В игре с «МБА» тренерский штаб «зубров» дал больше игровой практики молодежи. Тем не менее, и эта встреча выдалась упорной. На последний перерыв команды уходили при счете 61:69 в пользу «МБА». И только в заключительном периоде москвичи сделали свой отрыв более существенным.

«Я рад, что нам удалось принять участие в этом турнире, поскольку ни одна тренировка не заменит игровую практику. Пока команда готова, по моему мнению, процентов на 50-80. До старта сезона есть еще две недели, нам предстоит многое улучшить. В Ярославле много играла наша молодежь, и я очень рад, что они показали себя с лучшей стороны, то, что мы можем рассчитывать на них в чемпионате. Доволен Абраменковым, Намедниным, Пановым, Алексеевым, то есть теми, кто еще совсем недавно играл на молодежном уровне. Вскоре нам предстоит участие в еще одним турнире, в Химках. Там соперники будут посильнее. Но и мы станем сильнее, плюс подойдут наши травмированные ребята – Аксенов, Морозов, которых очень не хватает для ротации состава», - отметил по окончании Кубка Ярославля главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге.