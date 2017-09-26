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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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ХК «Рязань» уступил «Химику» 1:3

09:21 / Спорт
ХК «Рязань» уступил «Химику» 1:3

Во вчерашнем матче чемпионата ВХЛ в Воскресенске против «Химика» ХК «Рязань» создал достаточно моментов для взятия ворот, но шайба в них не шла. А вот хозяева свои голы забили.

О ходе игры сообщили в пресс-службе клуба. Первый период в целом вышел равным. Вот только «Химик» сумел реализовать свои моменты, а ХК «Рязань» нет. На 4-й минуте гости упустили перед своими воротами Никиту Квартальнова и тот поразил дальний угол. А в середине периода при реализации лишнего воскресенцам на помощь пришел рикошет.

Второй период целиком и полностью остался за «горожанами». Подопечные Игоря Жилинского перебросали соперника в четыре раза, за 20 минут более двадцати раз атакуя ворота. Жаль, что из этих бросков цели достиг только один – со средней дистанции здорово приложился Давид Мнацян. В остальных случаях стеной на последнем рубеже хозяев стоял голкипер Александр Трушков.

В заключительном периоде рязанцы рванули дожимать «Химик», не реализовали еще пару хороших моментов, но нарвались на выпад соперника – Квартальнов нашел передачей на «пятачке» Дмитрия Черных и тот не промахнулся.

Собраться на новый штурм ХК «Рязань» уже толком не сумел. Атаковали наши хоккеисты вплоть до финальной сирены, но, увы, безрезультатно.

Теперь ХК «Рязань» предстоит отправиться (первому в ВХЛ!) в Китай и сыграть с новичками ВХЛ из дальнего зарубежья. 14 сентября «горожане» в Цзилине играют с «Ценг Тоу», 16 сентября в Пекине встретятся с «КРС Хэйлунцзян».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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