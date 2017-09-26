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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В одном из районов Рязани оптимизировали систему транспортного сообщения

09:46 / Актуально
Пожелания жителей были учтены

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Московском районе города будут внесены изменения в отдельные маршруты городского пассажирского транспорта.

Так, автобусы маршрутов №№4 и 47 при движении в прямом и обратном направлениях будут следовать по улице Костычева, улице Новаторов, улице Крупской в районе школы №53, улице Юбилейной, Московскому шоссе до конечной остановки «ТРЦ «М5 Молл». Автобусы маршрута №88 при движении в прямом и обратном направлениях будут следовать по улице Великанова, Юбилейной, Московскому шоссе, Авиационной улице, Забайкальской улице до конечной остановки «Забайкальская ул.». При этом сохранятся действующие интервалы движения автобусов.

Изменения вступят в силу не ранее 20 сентября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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