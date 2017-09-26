В Рязанской области легковушка вылетела в кювет

Пострадали люди

Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 14.05 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 305 км трассы М-5 в Путятинском районе. По уточненной информации, автомобиль «ВАЗ 2107» опрокинулся в кювет. Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.