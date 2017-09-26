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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Житель Рязани задолжал государству почти 60 тысяч рублей

10:38 / Общество

Рязанец несколько лет не оплачивал налоги и накопил приличный долг, сообщает пресс-служба УФССП России по области. На исполнение в отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина задолженности по транспортному налогу на сумму примерно 60 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданина о возбуждении исполнительного производства, однако должник не торопился погашать долг. Пристав приехал домой к гражданину и арестовал его бытовую и компьютерную технику. Уже на следующий день рязанец полностью выплатил долг.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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