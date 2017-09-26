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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны

10:39 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию, что в поселок Октябрьский Михайловского района может поступить партия наркотиков. Ночью на улице стражи правопорядка остановили мотоцикл, за рулем которого находился 22-летний неработающий житель поселка. При этом молодой человек явно пребывал в неадекватном состоянии. Его пассажиром оказался 21-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Оперативники изъяли у него пакет с марихуаной массой 463 грамма.

По факту незаконного приобретения, перевозки и хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Мотоциклист будет привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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