Пожар произошел 11 сентября в селе Жмурово Михайловского района. Огнём повреждено поле на площади 100 кв.м., сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области горело поле
11:22 12.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области легковушка вылетела в кювет
В Рязани в столкновении автобуса "Форд" и легковушки пострадали четыре человека