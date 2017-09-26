В Рязанской области горело поле

Пожар произошел 11 сентября в селе Жмурово Михайловского района. Огнём повреждено поле на площади 100 кв.м., сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.