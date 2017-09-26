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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области за дачу заведомо ложных показаний осудили 4 человек

11:25 / Общество

Четыре приговора вынес Скопинский районный суд в отношении троих мужчин и одной женщины, которые дали в суде ложные показания. Они пытались выгородить свою знакомую, привлекавшуюся к уголовной ответственности за мошенничество. Граждане сообщили, что подсудимая проживала в доме, в котором, как установлено приведенными в приговоре доказательствами, проживать было невозможно, так как он был без крыши, воды и электричества.

Как сообщает сайт прокуратуры области, суд признал показания свидетелей ложными, и сами лжецы оказались на скамье подсудимых. Рассматривая уголовные дела в отношении бывших свидетелей, суд назначил им наказания в виде штрафов в размере 5 000 и 40 000 рублей, 1 год исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы и 250 часов обязательных работ.

Приговоры вступили в законную силу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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