«Этюды о нравах» Вадима Конопкина смогут оценить жители Рязанской области

Выставка откроется 19 сентября в 13.00 в Ломбардном доме «Центре финансовой поддержки» на улице Советской, 24 в Касимове. Сообщает об этом портал Вездекультура.

Жители и гости Касимова смогут встретиться с Вадимом Конопкиным, автором легендарного логотипа города в виде трех куполов, а также популярных товарных знаков торговых домов «Барс», «Виктория Плаза», «Круиз», «Аркада», участником многочисленных фестивалей в России и за рубежом.

Как признаётся сам автор, своё творчество он разделяет между двумя направлениями, признавая их абсолютно равноценными для себя, — дизайном и книжной иллюстрацией. Встреча с художником пройдет во время открытия в Касимове. Художник ответит на вопросы посетителей, а также подпишет раритетные открытки с репродукциями своих работ.