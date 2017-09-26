Нити Арена
17:22 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
306

«Этюды о нравах» Вадима Конопкина смогут оценить жители Рязанской области

11:29 / Культура

Выставка откроется 19 сентября в 13.00 в Ломбардном доме «Центре финансовой поддержки» на улице Советской, 24 в Касимове. Сообщает об этом портал Вездекультура.

Жители и гости Касимова смогут встретиться с Вадимом Конопкиным, автором легендарного логотипа города в виде трех куполов, а также популярных товарных знаков торговых домов «Барс», «Виктория Плаза», «Круиз», «Аркада», участником многочисленных фестивалей в России и за рубежом.

Как признаётся сам автор, своё творчество он разделяет между двумя направлениями, признавая их абсолютно равноценными для себя, — дизайном и книжной иллюстрацией. Встреча с художником пройдет во время открытия в Касимове. Художник ответит на вопросы посетителей, а также подпишет раритетные открытки с репродукциями своих работ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Первое куклября

В Рязанской области художники вдохновлялись просторами есенинской Руси

Представители Рязанской области приняли участие в межрегиональном проекте, представившем многообразие узбекской культуры

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы