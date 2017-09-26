В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтом на водопроводе сегодня отключена подача холодной воды:

– до 17.00 по следующим адресам: проезд Яблочкова, д. 5 (завод электронных приборов), ул. Куйбышевское шоссе, д. 5в, лит. А (ЦТП), дома с 1 по 23, д. 6, д. 8, д. 10/2, д. 14/1, ул. Южный пер., д. 10, ул. Бабушкина, д. 3, д. 5, д. 7/4, д. 6а (д/сад №69), ул. Трудовая, д. 1 корп. 1, д. 6/6 (школа №41);

– до 16.00 по следующим адресам: пос. Мирный, ул. Новоселковская, д. 17 (логистическая компания);

– до окончания ремонтных работ по следующим адресам: ул. Крупской, д. 11, д. 9, д. 13.