В рязанской школе «Солдаты будущего» начался новый учебный год

К началу учебы была приурочена патриотическая акция «К службе будем мы готовы». По сути – это торжественное открытие нового учебного года. Состоялось оно в здании регионального отделения ДОСААФ, где и проходят занятия школы «Солдаты будущего».

На открытии с напутственными словами к учащимся Рязанского железнодорожного колледжа и Рязанского автотранспортного техникума имени Сергия Живаго обратились почетные гости. Среди них – руководитель Центра военно-патриотического воспитания Сергей Рудь, начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Вячеслав Данченко, начальник управления министерства образования Рязанской области Надежда Куликова и председатель регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области Николай Рудаков.

Они, в частности, говорили о том, что к службе в армии необходимо готовиться. Для этого в 2012 году в Центре патриотического воспитания Рязанской области на базе ДОСААФ была создана школа «Солдаты будущего». В ней проходят обучение старшеклассники школ и учащиеся колледжей Рязани. Они занимаются три раза в неделю и изучают такие предметы, как правовые основы военной службы, военная топография, военно-медицинская подготовка, огневая подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита.

В первой половине 2017 года обучение прошли около 600 человек, а всего за 4,5 года в школе «Солдаты будущего» основам военной службы обучились более 5,5 тысячи юношей. В 2017 году в стране принят федеральный закон, согласно которому выпускники средних специальных учебных заведений теперь могут вместо службы по призыву выбрать контрактную службу. О ее преимуществах учащимся в школе «Солдаты будущего» рассказал офицер по тестированию и военно-профильной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Рязанской области Константин Степин. Кстати, Рязанская область ежегодно выполняет план приема на военную службу и по призыву, и по контракту. А благодаря таким вот проектам, как школа «Солдаты будущего», в армию идет не только молодежь сознательная, но еще и хорошо подготовленная для службы.