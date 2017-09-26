Рязанские спортсмены завоевали награды Кубка Губернатора Тульской области

Как сообщает представитель рязанской спортшколы «Комета», в спорткомплексе Тульского госуниверситета прошли соревнования IV турнира городов России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года на Кубок губернатора Тульской области. Турнир проходит уже в 4 раз. В этом году в нем участвуют 134 спортсмена в возрасте до 21 года из 14 регионов России. Победители состязаний отправятся на первенство России оп дзюдо. В соревнованиях воспитанники спортшколы «Комета» завоевали три медали. Денис Чупров завоевал 1 место в весовой категории 60кг, Илья Фалин взял «золото» в весовой категории 73 кг, Станислав Тепляков стал третьим в весе 60 кг.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей Бодько С.П., Сергеева Д.Н.