Нити Арена
17:23 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
168

Рязанские спортсмены завоевали награды Кубка Губернатора Тульской области

11:44 / Спорт

Как сообщает представитель рязанской спортшколы «Комета», в спорткомплексе Тульского госуниверситета прошли соревнования IV турнира городов России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года на Кубок губернатора Тульской области. Турнир проходит уже в 4 раз. В этом году в нем участвуют 134 спортсмена в возрасте до 21 года из 14 регионов России. Победители состязаний отправятся на первенство России оп дзюдо. В соревнованиях воспитанники спортшколы «Комета» завоевали три медали. Денис Чупров завоевал 1 место в весовой категории 60кг, Илья Фалин взял «золото» в весовой категории 73 кг, Станислав Тепляков стал третьим в весе 60 кг.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей Бодько С.П., Сергеева Д.Н.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

ХК «Рязань» уступил «Химику» 1:3

БК «Рязань» обошелся без побед на предсезонном турнире в Ярославле

Рождение традиции

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы