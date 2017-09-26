Житель Рязанской области ограбил дачу

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 39-летняя жительница Касимова. Женщина рассказала, что неизвестный ограбил ее дачный дом на окраине райцентра. В форточке отсутствовало стекло, а из дома исчез набор бытовых электроприборов.

Стражи правопорядка нашли свидетеля, который в день кражи дежурил в качестве охранника в садовом товариществе. Мужчина рассказал, что во время обхода дачного поселка встретил невысокого молодого человека с ручной кладью. На расспросы парень довольно правдоподобно ответил, что забрал вещи из дома своего умершего два года назад отца.

Сотрудники полиции заподозрили в краже 20-летнего судимого за хранение наркотиков жителя Касимова. Его задержали. Выяснилось, что реализовать криминальную добычу он не успел. По месту его проживания полицейские обнаружили и изъяли все похищенные электроприборы.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.