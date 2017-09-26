За неделю в Рязанской области появились на свет 214 малышей

Как сообщает сайт регионального минздрава, с 4 по 10 сентября в регионе родились 109 девочек и 105 мальчиков.
В городском родильном доме №2 появились на свет двойняшки.
Как сообщает сайт регионального минздрава, с 4 по 10 сентября в регионе родились 109 девочек и 105 мальчиков.
В городском родильном доме №2 появились на свет двойняшки.
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