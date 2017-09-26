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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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За неделю в Рязанской области появились на свет 214 малышей

11:58 / Общество

Как сообщает сайт регионального минздрава, с 4 по 10 сентября в регионе родились 109 девочек и 105 мальчиков.

В городском родильном доме №2 появились на свет двойняшки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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