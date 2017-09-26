В Рязани назначили главного врача городской станции скорой медицинской помощи

С 12 сентября этого года приказом министерства здравоохранения Рязанской области главным врачом городской станции скорой медицинской помощи назначен Сергей Леонченко.

Сергей Васильевич Леонченко родился в 1975 году в р.п. Тума Клепиковского района. В 1998 году закончил Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». С 1998 по 2000 г.г. - клинический ординатор на кафедре госпитальной хирургии медуниверситета, с 2001 по 2007 г.г. - ассистент кафедры.

Как сообщает сайт регионального министерства здравоохранения, трудовая деятельность Сергея Леонченко началась в должности врача хирурга в городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Кандидат медицинских наук, хирург высшей категории. В течение последних десяти лет возглавлял 1-е хирургическое отделение БСМП. Женат, воспитывает двоих дочерей.