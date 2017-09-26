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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанская команда стала первой в турнире по джиу-джитсу на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

12:24 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, с 4 по 18 сентября в Анапе проходят Десятые Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В соревнованиях принимают участие более пяти тысяч спортсменов из разных регионов страны. С 9 по 12 сентября в рамках игр прошел турнир по джиу-джитсу, в котором стали победителями воспитанники рязанского клуба «Олимп» Мамедов Эмиль, Жуков Иван, Фаюстов Егор, Сапий Андрей. Тренирует спортсменов Максим Сытник. «Золото» завоевал и Даниил Кочетков (клуб «Спарта», тренеры Дмитрий Курбатов, Валерий Кучумов).

Серебряными призерами стали Алексей Фитисов (клуб «Богатырь», тренер Олег Быстров) и воспитанник тренера Артема Ханинева Денис Жиленко. «Бронзу» завоевали Руслан Толстокулаков (клуб «Олимп», тренер Максим Сытник).

В командном зачете первое место заняла команда Рязанской области, на втором - команда Москвы, третье - у Ульяновской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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