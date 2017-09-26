Рязанский кикбоксер завоевал «бронзу» на первенстве Европы

В соревнованиях принимали участие 1563 лучших спортсмена из 37 стран

Как сообщает представитель рязанской спортшколы «Золотые купола», в городе Скопье (Македония) прошло первенство Европы по кикбоксингу. В составе национальной сборной России выступали 2 рязанских кикбоксера – воспитанники спортшколы «Золотые купола». В весовой категории 63,5 кг. Анатолий Максимов провел 3 тяжелейших конкурентных боя, победив турецкого и польского спортсменов, по очкам уступив кикбоксеру из Сербии в бою за выход в финал. В итоге у Анатолия Максимова – «бронза». Илья Мосолков в весовой категории 81+ в бою за выход в полуфинал уступил кикбоксеру из Болгарии и замкнул пятерку сильнейших. Сборная России в первенстве Европы заняла 1 командное место.

Кикбоксеры тренируются под руководством Заслуженных тренеров России Юрия Храмова, Алексея Земскова и Михаила Максимова.