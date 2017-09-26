В Рязанскую Академию ФСИН России прибыли на обучение начальники исправительных учреждений Монголии

Главной целью визита 9-ти сотрудников руководящего состава Главного управления исполнения судебных решений Монголии в Академию ФСИН России стало прохождение обучения в вузе.

Делегация Монголии ознакомилась с материально-технической базой юридического факультета и учебно-методической базой библиотеки вуза, а также системой подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы России с целью обмена опытом, а также обсуждения перспективных направлений взаимодействия между Академией ФСИН России и Университетом правоохранительной службы Монголии.

В рамках организации обучения зарубежных представителей разработана дополнительная профессиональная программа с учетом пожеланий руководства Главного управления исполнения судебных решений Монголии.

Специально для обучения делегации из Монголии была разработана программа повышения квалификации по должностной категории «Начальники исправительных учреждений Главного управления исполнения судебных решений Монголии», согласованная с профильными управлениями ФСИН России, осваивать которую слушателям предстоит в течение 2-х ближайших недель.