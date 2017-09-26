Нити Арена
17:22 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
209

В Рязанскую Академию ФСИН России прибыли на обучение начальники исправительных учреждений Монголии

12:34 / Общество
В Рязанскую Академию ФСИН России прибыли на обучение начальники исправительных учреждений Монголии

Главной целью визита 9-ти сотрудников руководящего состава Главного управления исполнения судебных решений Монголии в Академию ФСИН России стало прохождение обучения в вузе.

Делегация Монголии ознакомилась с материально-технической базой юридического факультета и учебно-методической базой библиотеки вуза, а также системой подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы России с целью обмена опытом, а также обсуждения перспективных направлений взаимодействия между Академией ФСИН России и Университетом правоохранительной службы Монголии.

В рамках организации обучения зарубежных представителей разработана дополнительная профессиональная программа с учетом пожеланий руководства Главного управления исполнения судебных решений Монголии.

Специально для обучения делегации из Монголии была разработана программа повышения квалификации по должностной категории «Начальники исправительных учреждений Главного управления исполнения судебных решений Монголии», согласованная с профильными управлениями ФСИН России, осваивать которую слушателям предстоит в течение 2-х ближайших недель.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За неделю в Рязанской области появились на свет 214 малышей

Житель Рязанской области ограбил дачу

В рязанской школе «Солдаты будущего» начался новый учебный год

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы