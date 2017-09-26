В Рязани столкнулись две легковушки и маршрутка

Пострадали 8 человек

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 08.30 на улице Восточная окружная дорога, напротив дома 15 в Рязани. 46-летний житель областного центра, управляя автобусом «ГАЗ», двигался со стороны улицы Зубковой в сторону платного путепровода. При повороте налево он не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ- 21102». Произошло столкновение. От удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Форд».

В ДТП водитель легковушки, его пассажиры - женщина, и два несовершеннолетних мальчика, а также пассажиры автобуса - три женщины и один мужчина - получили травмы и обращались за медицинской помощью.