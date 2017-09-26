Нити Арена
17:19 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
264

В Рязани столкнулись две легковушки и маршрутка

12:53 / Происшествия
Пострадали 8 человек

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 08.30 на улице Восточная окружная дорога, напротив дома 15 в Рязани. 46-летний житель областного центра, управляя автобусом «ГАЗ», двигался со стороны улицы Зубковой в сторону платного путепровода. При повороте налево он не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ- 21102». Произошло столкновение. От удара «ВАЗ» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Форд».

В ДТП водитель легковушки, его пассажиры - женщина, и два несовершеннолетних мальчика, а также пассажиры автобуса - три женщины и один мужчина - получили травмы и обращались за медицинской помощью.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В ДТП в Рязанской области погибли водитель без прав и двое его друзей

В Рязанской области горело поле

В Рязанской области легковушка вылетела в кювет

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы