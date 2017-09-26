В областном центре пройдет легкоатлетический забег «Рязанская соборная верста»

Любители активного отдыха могут принять участие в традиционных легкоатлетических соревнованиях «Рязанская соборная верста», которые пройдут 24 сентября. Как сообщает сайт администрации областного центра, прием заявок на участие в забеге завершится 21 сентября. Документы установленной формы с допуском врача нужно подавать в городское спортуправление по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, телефон: (4912) 25-51-36 или по электронной почте zayavka.sport@yandex.ru.

Иногородним участникам необходимо подтвердить свое участие также до 21 сентября по факсу: 8 (4912) 27-46-53. С положением о проведении забега можно ознакомиться на официальном сайте управления по физической культуре и массовому спорту. http://ryazansport.ru/

К участию в кроссе приглашаются представители спортивных коллективов общеобразовательных школ, спортивных клубов, клубов любителей бега Рязани и области, городов России и все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Сбор и регистрация участников – на Соборной площади, в 12 часов – начало забега.