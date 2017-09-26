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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В день проведения кросса «Рязанская соборная верста» на некоторых улицам областного центра ограничат движение транспорта

14:31 / Актуально

24 сентября, с 10.00 до 15.30 по маршруту Соборная площадь – улица Петрова – набережная Кремля – центральная аллея парка Кремля – Соборная площадь будет ограничено движение автомобильного транспорта, в схему движения городского пассажирского транспорта будут внесены изменения, сообщает сайт администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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