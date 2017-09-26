В день проведения кросса «Рязанская соборная верста» на некоторых улицам областного центра ограничат движение транспорта

24 сентября, с 10.00 до 15.30 по маршруту Соборная площадь – улица Петрова – набережная Кремля – центральная аллея парка Кремля – Соборная площадь будет ограничено движение автомобильного транспорта, в схему движения городского пассажирского транспорта будут внесены изменения, сообщает сайт администрации Рязани.