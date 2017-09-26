В Рязанской области с должников, желающих отдохнуть за границей, взыскали более 23 миллионов рублей

Как сообщает сайт регионального управления ФССП России, за 8 месяцев этого года судебные приставы вынесли около 5,5 тысячи постановлений о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации граждан, имеющих задолженность свыше 10 тысяч рублей. Общая сумма задолженности рязанцев, временно ограниченных в праве выезда за границу, составила более 3 миллиардов рублей.

Эта мера побудила должников погасить имеющуюся задолженность. В общей сложности окончено исполнительных производств на сумму свыше 23 миллионов рублей.