В преддверии празднования 80-летия региона выдающиеся рязанцы получили награды

В региональном правительстве состоялась церемония награждения знаками «В память 80-летия Рязанской области». Награды трем десяткам рязанцев вручил вице-губернатор Сергей Филимонов. В числе отмеченных знаком – немало известных в регионе людей, занимающих высокие посты, возглавляющих общественные организации. Это, например, министр финансов региона Марина Наумова, начальник Академии ФСИН Александр Крымов, заслуженный художник России, Почетный гражданин Рязани Борис Горбунов, председатель Общественной палаты региона, директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина, главный врач рязанской больницы № 8 Александр Миров, руководитель завода ЖБИ-2 Виталий Сикорский, председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов и многие другие. Также среди награжденных – люди непубличные, занимающие рядовые должности, но отличившиеся на своем месте.

Поздравляя всех с наградами, Сергей Филимонов отметил, что получают их те, кто своим талантом и трудом вносит достойный вклад в развитие Рязанской области.

– Наша земля богата умными, активными, яркими людьми. У молодого поколения есть на кого держать равнение. Нам предстоит очень много работы. Надо сделать так, чтобы богатый потенциал региона был использован в полной мере, работал на повышение качества жизни людей. И для этого есть все возможности. Общими усилиями мы можем многого добиться, сделать наш край по-настоящему благополучным, процветающим и одним из самых лучших в стране. Ваши достижения, качественный, профессиональный труд приумножают славу нашего рязанского края, – сказал вице-губернатор.