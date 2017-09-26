В Рязани полицейские задержали четырех гастарбайтеров-дебоширов

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило сообщение от персонала одной из гостиниц, расположенной в Октябрьском районе Рязани. Проживающие в гостинице постояльцы устроили там скандал.

Сотрудники полиции установили, что в помещении бильярдной между девушкой - барменом гостиницы и четырьмя гражданами Республики Казахстан, которые в начале сентября прибыли в Рязань, чтобы работать на одном из предприятий, произошел конфликт. Иностранцы не хотели покидать бильярдную после того, как истекло время ее аренды, и вели себя агрессивно. Звучали угрозы причинения вреда здоровью окружающих.

Сотрудники полиции установили личности участников конфликта и доставили их в отдел для дальнейшего разбирательства.

Составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». Дебоширам грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.