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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани полицейские задержали четырех гастарбайтеров-дебоширов

14:54 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило сообщение от персонала одной из гостиниц, расположенной в Октябрьском районе Рязани. Проживающие в гостинице постояльцы устроили там скандал.

Сотрудники полиции установили, что в помещении бильярдной между девушкой - барменом гостиницы и четырьмя гражданами Республики Казахстан, которые в начале сентября прибыли в Рязань, чтобы работать на одном из предприятий, произошел конфликт. Иностранцы не хотели покидать бильярдную после того, как истекло время ее аренды, и вели себя агрессивно. Звучали угрозы причинения вреда здоровью окружающих.

Сотрудники полиции установили личности участников конфликта и доставили их в отдел для дальнейшего разбирательства.

Составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». Дебоширам грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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