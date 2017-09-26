В Рязанской области в этом году намолотили больше зерна чем в прошлом

Урожай собран с 74 процентов общей площади

Рязанские аграрии бьют новые рекорды. В настоящее время в области намолочен 1 миллион 694 тысячи тонн зерна, сообщают в региональном минсельхозе, это на 6,3 тысячи тонн больше объема зерна, намолоченного в прошлом году.

Всего обмолочено 423,5 тысяч га или 74,3 процента от уборочной площади. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составила 40 ц/га или 132 процента к уровню прошлого года.

Весомый вклад в уборочную кампанию внесли сельхозтоваропроизводители Сараевского района (212,4 тысячи тонн). Более 100 тысяч тонн намолотили в Скопинском (116,4 тысячи тонн), Александро-Невском (115,3 тысячи тонн), Милославском (110,8 тысячи тонн), Михайловском (104,2 тысячи тонн) и Старожиловском (104,1 тысячи тонн) районах.

Лидируют по урожайности зерновых хозяйства Александро-Невского (52,7 ц/га), Рязанского (48,3 ц/га), Старожиловского (44,2 ц/га), Сараевского (43,0 ц/га) и Сапожковского (42,1 ц/га) районов.