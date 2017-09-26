В Рязани состоялся благотворительный детский праздник «Вижу мир»

Он прошел сегодня, 12 сентября, в специальной школе-интернате № 26. Организаторы праздника – благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и предприятие, которое производит тренажеры для глаз, ООО «ДиваОра Групп».

В празднике приняли участие ученики младших классов. Они поучаствовали в различных веселых конкурсах, посмотрели мультик. Каждый школьник получил подарки и сделал зарядку для глаз.

Школе-интернату № 26 организаторы праздника подарили 67 тренажеров для глаз «Лечи-играй», которые используются для повышения остроты зрения у детей. По словам директора ООО «ДиваОра Групп» Ольги Ошурковой, создание условий для повышения остроты зрения детей может способствовать их более эффективной реабилитации.

Напомним, что школа № 26 – единственная в Рязанской области, где обучаются и живут люди с проблемами зрения. В настоящее время здесь учатся двести семьдесят человек. Каждый из них получает не только образование, но и медицинскую помощь.