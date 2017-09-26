В Рязанской области гастарбайтер обокрал грузовик

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию с заявлением о краже обратился житель села Пустотино Кораблинского района. Мужчина рассказал, что из принадлежащего ему автомобиля «ЗИЛ-4331» похитили магнитолу и набор инструментов. Полицейские выяснили приметы вероятного похитителя и передали информацию о нем всем патрулям.

Скоро злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний гражданин Республики Узбекистан. Похищенное изъяли. Выяснилось, что мужчина находился на территории Российской Федерации незаконно.