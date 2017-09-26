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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области гастарбайтер обокрал грузовик

15:48 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию с заявлением о краже обратился житель села Пустотино Кораблинского района. Мужчина рассказал, что из принадлежащего ему автомобиля «ЗИЛ-4331» похитили магнитолу и набор инструментов. Полицейские выяснили приметы вероятного похитителя и передали информацию о нем всем патрулям.

Скоро злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний гражданин Республики Узбекистан. Похищенное изъяли. Выяснилось, что мужчина находился на территории Российской Федерации незаконно.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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