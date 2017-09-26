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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В двух рязанских поселках и домах по 10 улицам областного центра отключат холодную воду

15:50 / Актуально

Как сообщает сайт администрации Рязани, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 9.30 до 19.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Щорса, д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 5, д. 33а (д/сад №116), д. с 33 по 39 и с корпусами, д. 38а, д. 38/11;

- ул. Нахимова, д. 1 (школа №57), д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 19, д. 66, д. 66 корп. 1,д. 66 корп. 2, д. 68;

- ул. Мусоргского, д. 66, д. 68;

- ул. Котовского, д. 1/3;

- ул. Кутузова, д. 12 корп. 1, д. 46 (колледж);

- ул. Ушакова, д. 2а, д. 2б;

- ул. Корнилова, д. 2а, д. 2б;

- ул. Гайдара, д. 2а;

- ул. Черновицкая, д. 24 корп. 1, д. 26/43, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 32а (д/сад №145), д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3, д. 54 (РГАТУ);

- ул. Гоголя, д. 45, д. 45 корп. 1,д. 45 корп. 2, д. 47;

- пос. Южный – частный сектор;

- пос. Сысоево – частный сектор.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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