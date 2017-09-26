За неделю в Рязанской области подешевели морковь, капуста и сахар, но подорожали вермишель и рыба

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 5 по 11 сентября в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Так, морковь подешевела на 7,7 процента, капуста белокочанная – на 6,3 процента, сахар-песок – на 4,4 процента, картофель – на 3,9 процента, лук репчатый – на 3,8 процента, яйцо куриное – на 1,9 процента, мука пшеничная – на 1,6 процента, яблоки – на 1,2 процента. Незначительно подешевели рис, мясо кур, молоко и гречневая крупа. Вермишель подорожала на 2 процента, масло подсолнечное – на 1,3 процента, рыба мороженая – на 1,2 процента.