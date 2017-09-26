Нити Арена
17:22 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
206

За неделю в Рязанской области подешевели морковь, капуста и сахар, но подорожали вермишель и рыба

16:15 / Экономика

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 5 по 11 сентября в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Так, морковь подешевела на 7,7 процента, капуста белокочанная – на 6,3 процента, сахар-песок – на 4,4 процента, картофель – на 3,9 процента, лук репчатый – на 3,8 процента, яйцо куриное – на 1,9 процента, мука пшеничная – на 1,6 процента, яблоки – на 1,2 процента. Незначительно подешевели рис, мясо кур, молоко и гречневая крупа. Вермишель подорожала на 2 процента, масло подсолнечное – на 1,3 процента, рыба мороженая – на 1,2 процента.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области в этом году намолотили больше зерна чем в прошлом

Качественно и своевременно

Аграрии Михайловского района Рязанской области намолотили 100 тысяч тонн зерна

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы