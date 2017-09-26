Медицинская помощь в Рязанской области становится качественнее и доступнее

В регионе продолжает развиваться проект «Бережливая поликлиника»

Как сообщает сайт правительства области, Рязанская область приняла участие в федеральном проекте «Бережливая поликлиника» одной из первых в Центральном Федеральном округе. Пилотные новации внедрены в рязанской городской поликлинике №6 и детской поликлинике №7. В настоящее время к проекту присоединяются рязанская городская поликлиника №2, городские клинические больницы № 4, 5, 10, 11, клиническая больница им. Н.А. Семашко, Центральные районные больницы (Межрайонные центры) Касимова, Ряжска, Сасова, Скопина и Шилова.

Основная цель проекта – создание модели организации первичной медико-санитарной помощи, ориентированной на сбережение временных затрат пациента и медперсонала, исключение неэффективных процессов, создание комфортных условий в поликлинике, внедрение рациональной маршрутизации и электронного документооборота.