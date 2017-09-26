В Рязани 51 тысяча учащихся обедает в школьных столовых

Как сообщает сайт администрации областного центра, в новом учебном году все учащиеся 68 образовательных учреждений Рязани (51 тысяча школьников) обеспечены горячим питанием. При этом за организацию питания детей в 50 школьных столовых и 18 буфетах отвечает муниципальное предприятие «Детское питание». Стоимость завтрака и обеда в этом году осталась на прошлогоднем уровне и составляет 76 рублей в день на одного ребенка.

Специалисты МП «Детское питание» разработали 10-дневное цикличное меню, полностью удовлетворяющее физиологические потребности детей в основных пищевых веществах, белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах и согласованное с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

Контроль качества питания учащихся в новом учебном году по-прежнему будут осуществлять внутришкольные комиссии, в состав которых входят родители, педагоги, представители органов ученического самоуправления и ответственные за организацию питания из числа сотрудников МП «Детское питание».

В управлении образования напоминают, что оплатить питание в школьных столовых и буфетах можно, перечислив средства на индивидуальные лицевые счета учеников, с помощью электронной карты «Школьная» или за наличный расчет. Для льготных категорий учащихся – из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот либо оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов – питание предоставляется за счет муниципального бюджета. Так, в прошлом учебном году на эти цели из городского бюджета было направлено более 101,6 тысячи рублей. Это позволило обеспечить бесплатным полноценным питанием свыше 8,6 тысячи детей льготных категорий, сообщают в управлении.