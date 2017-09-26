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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
169

В отделениях почтовой связи Рязанской области уже на следующей неделе можно будет купить конверты с изображением К.Э. Циолковского

17:19 / Общество

Рязанская почта примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 160-летия основоположника космонавтики. Рязанский филиал Почты России 17 сентября (начало в 11.00) проведет акцию – торжественную церемонию памятного гашения почтовых конвертов, посвященную этой дате.

Специально для данной акции изготовлены конверт и календарный штемпель с фиксированной датой. На конверте и календарном штемпеле изображены портрет К.Э. Циолковского и указаны годы его жизни.

Во время проведения церемонии спецгашения каждый из гостей будет иметь возможность сразу же отправить конверт любому адресату. Начиная с 18 сентября, почтовые конверты с изображением К.Э. Циолковского можно будет приобрести во всех отделениях почтовой связи Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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