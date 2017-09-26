Рязанские спортсмены завоевали медали международного турнира по самбо

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в Тбилиси (Грузия) прошел международный турнир по самбо памяти Арчила Чохели. В соревнованиях приняли участие около 150 самбистов из 8 государств.

По итогам турнира в весовой категории до 74 кг успешно выступили рязанские спортсмены: Александр Сарайкин стал победителем, а Максим Юдин завоевал «бронзу». В весовой категории до 82 кг Али Куржев занял второе место. Тренируются спортсмены под руководством Заслуженного тренера России Константина Николаевича Фофанова.