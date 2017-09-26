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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра в России программисты отмечают профессиональный праздник

17:49 / Общество

11 сентября 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал указ, который установил в России новый официальный профессиональный праздник — День программиста. Согласно этому документу, День программиста празднуется в России на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365. Эта дата уже давно стала неофициальным праздником во всем мире людей, связавших свою профессиональную деятельность с программированием.

Значение профессии программиста в повседневной жизни трудно переоценить. Этот род деятельности становится все более массовым и в то же время символизирует авангард современного общества. Кстати, до появления официального Дня программиста этот профессиональный праздник отмечали в разные дни: 19 июля — когда Августа Ада Кинг, считающаяся первым программистом, написала первую в мире программу для вычислительной машины; 10 декабря — в день рождения самой Ады; 4 апреля (4.04) — по аналогии с ошибкой «404» («данная страница не найдена»); 22 апреля (22.04) — дата связана с российской кодировкой (сегодня уже устаревшей) специальности 220400 — «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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