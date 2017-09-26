Нити Арена
17:18 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
208

С начала года в учебном центре службы занятости Рязанской области профессиональное обучение прошли порядка 300 безработных граждан

18:07 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства труда и занятости населения, в области служба занятости на безвозмездной основе готовит кадры с учетом требований конкретных работодателей. Всего с начала года в учебном центре профессиональное обучение прошли порядка 300 безработных. Подготовка кадров проводится преимущественно по профессиям, востребованным на региональном рынке труда, среди которых: парикмахер, мастер маникюра и педикюра, бухгалтер, оператор ЭВМ, водитель погрузчика и другим. Продолжительность курсов – от 1 до 5 месяцев. Работодатели посещают выпускные экзамены и организуют практику слушателей курсов в своих организациях.

На сегодняшний день Учебный центр службы занятости Рязанской области предлагает для слушателей порядка 20 программ различного уровня. По вопросам обучения необходимо обращаться по телефону: 8 (4912) 44-42-82. Кроме того, консультацию по вопросам подачи заявки для подготовки безработных граждан заинтересованные работодатели могут получить в отделе регулирования занятости министерства по телефону: 8 (4912) 24-05-91, а также в службе занятости населения по месту жительства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцам напоминают: завтра в России программисты отмечают профессиональный праздник

В отделениях почтовой связи Рязанской области уже на следующей неделе можно будет купить конверты с изображением К.Э. Циолковского

В Рязани 51 тысяча учащихся обедает в школьных столовых

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы