С начала года в учебном центре службы занятости Рязанской области профессиональное обучение прошли порядка 300 безработных граждан

Как сообщает сайт регионального министерства труда и занятости населения, в области служба занятости на безвозмездной основе готовит кадры с учетом требований конкретных работодателей. Всего с начала года в учебном центре профессиональное обучение прошли порядка 300 безработных. Подготовка кадров проводится преимущественно по профессиям, востребованным на региональном рынке труда, среди которых: парикмахер, мастер маникюра и педикюра, бухгалтер, оператор ЭВМ, водитель погрузчика и другим. Продолжительность курсов – от 1 до 5 месяцев. Работодатели посещают выпускные экзамены и организуют практику слушателей курсов в своих организациях.

На сегодняшний день Учебный центр службы занятости Рязанской области предлагает для слушателей порядка 20 программ различного уровня. По вопросам обучения необходимо обращаться по телефону: 8 (4912) 44-42-82. Кроме того, консультацию по вопросам подачи заявки для подготовки безработных граждан заинтересованные работодатели могут получить в отделе регулирования занятости министерства по телефону: 8 (4912) 24-05-91, а также в службе занятости населения по месту жительства.