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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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За три летних месяца в Рязанской области при содействии службы занятости населения региона было трудоустроено порядка 2300 несовершеннолетних граждан

09:00 / Общество

Об этом сообщает сайт регионального минтруда. Из 2300 трудоустроенных на летний период несовершеннолетних граждан области 400 – подростки. Приоритетное право при направлении на работу имеют подростки, которые находятся в трудной жизненной ситуации, отмечают в ведомстве. Во время летних каникул больше 1400 ребят, относящихся к данной категории, были заняты на временных работах. В среднем заработная плата школьников составила от 4 до 10 тысяч рублей. Помимо зарплаты, подросткам ежемесячно оказывали материальную поддержку от Центра занятости населения – 1275 рублей в месяц. Все виды работ, предлагаемые несовершеннолетним, носят социально полезный характер. Работодателями, как правило, выступают: образовательные учреждения, детские центры и лагеря, районные поликлиники, детские сады, администрации муниципальных образований, организации жилищно-коммунального хозяйства. Среди вакансий, предлагаемых этим летом, – работа подсобными рабочими, укладчиками-упаковщиками, операторами линии, рабочими зеленого хозяйства и т.д.

Продолжительность рабочего времени для работников: в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа; в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов; в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. Для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование, совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа.

Более подробную информацию о списке документов, необходимых для трудоустройства на временную работу в различных случаях, можно получить по телефону «горячей линии» службы занятости: 92-20-81.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 сентября 2017 года
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