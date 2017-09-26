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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани открылась выставка, посвященная памяти известного журналиста, публициста, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко

18:11 / Культура
Автор фото: Вероника Шелякина | В Рязани открылась выставка, посвященная памяти известного журналиста, публициста, книгоиздателя, педагога Оксаны Гоенко
Фото: Вероника Шелякина.

13 сентября Оксане Гоенко исполнился бы 51 год. Она ушла из жизни в 2015 году. Выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова, она оставила заметный след в истории рязанской журналистики, внесла большой вклад в развитие региональной печати на посту директора государственного издательства «Пресса».

Выставка, посвященная ее памяти, открылась в библиотеке школы №14, которую Оксана окончила в 1983 году. В экспозиции представлены книги, фотоальбомы, которые вышли в свет благодаря Оксане Гоенко, ее награды и фотографии.

– Несколько лет назад помещение нашей библиотеки было отремонтировано, и мы задумались над оформлением экспозиционных площадок для проведения различных выставок. Инициативу проявили школьники и наши выпускники. Их творческие работы стали достойным украшением библиотеки, – говорит директор школы Виктор Гуськов. – Весной этого года ко мне обратилась Людмила Георгиевна, мама Оксаны. Она принесла большое количество материалов, посвященных ее дочери, и попросила разместить в школе. Уверен, что выставка будет полезна для наших учеников. Ребята смогут посмотреть книги, которые появились на свет благодаря издательской работе Оксаны Гоенко, увидеть награды, которыми был отмечен ее труд. И возможно кто-то из ребят задумается о своем будущем и захочет связать его с литературным творчеством.

В ближайшем будущем в школе в одном из кабинетов русского языка и литературы появится музейный уголок, посвященный памяти Оксаны Гоенко.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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