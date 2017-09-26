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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани обсудили концепцию благоустройства дворов областного центра в 2018 году

18:13 / Общество
Автор фото: Светлана Максимова | В Рязани обсудили концепцию благоустройства дворов областного центра в 2018 году
Фото: Светлана Максимова.

В администрации Рязани прошло совещание, посвященное перспективам развития муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», стартовавшей в этом году и рассчитанной до 2017 года. В обсуждении того, как будет реализовываться программа в 2018 году, приняли участие представители администрации областного центра, активисты территорий общественного самоуправления.

На совещании было отмечено, что в текущем году в рамках программы благоустройство рязанских дворов коснулось в основном замены асфальта дорог и тротуаров. Между тем программа дает возможность горожанам заняться комплексным преобразованием дворовых территорий, превратить их в многофункциональные, комфортные площадки с зонами активного и пассивного отдыха, участками хозяйственного назначения, парковками. Каким может быть современный двор, собравшиеся увидели на примере разработанного дизайн-проекта территории, расположенной между домами №№32, 32 корпус 1, 34 по улице Новоселов.

– Мы готовы активно работать с жителями над созданием проектов городских дворов и воплощением этих проектов, причем данная работа должна приносить всем радость, – отметил главный архитектор Рязани Дмитрий Васильченко.

Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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