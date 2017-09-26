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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Областной телерадиокомпании «Край Рязанский» исполнилось 17 лет

18:59 / Общество
Сегодня состоялось торжество, посвященное 17-летию со дня образования ОГТРК «Край Рязанский». От имени главы региона Николая Любимова коллектив приветствовала министр печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева

В празднике приняли участие глава администрации Рязани Олег Булеков, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, сотрудники компании.

Руководитель минпечати региона Ольга Чуляева тепло поздравила сотрудников компании и зачитала приветственный адрес главы региона Николая Любимова. «Поздравляю коллектив ОГТРК «Край Рязанский» с 17-летием со дня основания компании. Сегодня она по праву входит в число самых популярных и наиболее уважаемых средств массовой информации Рязанской области. Сотрудники «Края Рязанского» оперативно и объективно, на высоком профессиональном уровне информируют о том, что больше всего волнует жителей региона, уделяют внимание острым социально значимым вопросам, реализуют целый ряд интересных познавательных проектов. Основу коллектива составляют талантливые журналисты, режиссеры, операторы и инженеры, которых отличает высокое мастерство, целеустремленность и творческий подход к делу. Очень важно, что вы умеете эффективно использовать потенциал компании, видеть перспективу, работать на результат. Желаю коллективу дальнейшей плодотворной работы, творчества, профессионального роста. Крепкого всем здоровья и добра, благодарных зрителей и удачи!», – говорится в послании.

Обращаясь к коллективу, министр печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева отметила, что для телекомпании 17 лет – это зрелость и показатель мастерства. «Семнадцатилетние побеждают в войнах и становятся олимпийскими чемпионами, первокурсниками идут в вузы и пробуют эту жизнь на вкус. Освоить в профессии все, но уметь находить новое – это для телекомпании как раз признак нормального семнадцатилетия», – сказала Ольга Чуляева. Она пожелала компании процветания, сотрудникам – успеха и признания.

В рамках торжества состоялся премьерный показ фильма, созданного ОГТРК «Край Рязанский», «Хозяйка города-Надежда». Работа посвящена жизни и деятельности Н.Н. Чумаковой, долгое время занимавшей пост руководителя г. Рязани.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 сентября 2017 года
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