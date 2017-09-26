Впереди – «культурные десанты»

Делегацию министерства культуры и туризма Калужской области впечатлили рязанские наработки

Поездка проходила в рамках Соглашения о сотрудничестве между Рязанской и Калужской областями, которое было подписано в августе этого года. Визит калужских представителей сферы культуры стал ответным: рязанская делегация уже оценила достижения Калуги. Рязанскую область посетили глава профильного ведомства Павел Суслов, а также руководители ведущих учреждений культуры Калужской области. Гостей встречал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Калужане оценили работу и инфраструктуру нескольких учреждений культуры рязанского региона. В их числе областная библиотека им. Горького, театр кукол, Рязанский кремль, туристско-информационный центр. Также делегация осмотрела объекты туристического кластера «Рязанский» – гостиницу «Старый город», комплексы «В некотором царстве» и «Окская жемчужина». По словам Виталия Попова, в ходе визита сотрудники ведомств обсуждали перспективы совместного развития, в том числе работы над туристическими маршрутами федерального значения.

– Сегодня мы успели увидеть далеко не все учреждения культуры, но мы впечатлены. Нам есть чему поучиться у коллег из сферы культуры и туризма Рязанской области, – отметил по итогам поездки министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. – Мы уже планируем начать общий проект «Рязанские выходные на калужской земле и Калужские выходные на рязанской земле». Также Калуга всегда рада туристам из Рязанской области, особенно юным, которые интересуются космосом – ведь наши регионы связывает имя К.Э. Циолковского. Будем ждать гостей в музее истории космонавтики, в доме, где жил ученый. И уверен, что ребята из Калужской области с удовольствием приедут познакомиться с есенинскими местами.

Завершился визит чаепитием в музее Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова. После этого коллеги из Рязани и Калуги побывали в филармонии, где выступил Калужский молодежный симфонический оркестр им. Святослава Рихтера под руководством заслуженного артиста России Александра Гиндина. Солистом стал известный юный пианист Александр Доронин. Слушателям представили произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и других русских композиторов. В состав коллектива входят студенты и выпускники ведущих музыкальных вузов ЦФО – уроженцы более чем 15 регионов России.

– Мы обсудили большой спектр вопросов. Планируем обоюдные визиты детских туристических групп и творческих коллективов. В перспективе мы ожидаем рост турпотока из Калуги в Рязань и из Рязани в Калугу, – подытожил Виталий Попов.

Такие «культурные десанты» действительно нужны регионам-соседям, ведь это создает условия для дальнейшего сотрудничества, взаимопонимания и духовного обогащения.